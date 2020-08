Fors minder arbeidsongevallen in Antwerpse haven

Havenarbeider blijft een gevaarlijk beroep tussen alle grote ­machines en zware ladingen. Vorig jaar vielen er helaas twee dodelijke slachtoffers, maar in het algemeen daalde de frequentie en de ernst van de ongevallen. Dat blijkt uit de cijfers van werkgeverskoepel Cepa.

2020 wordt voor hen een cruciaal jaar om de doelstellingen te behalen, zo meldt de Gazet van Antwerpen. Naast de twee dodelijke ongevallen werden in 2019 nog 848 arbeidsongevallen vastgesteld die voor werkverlet zorgden. Ongeveer een kwart van alle ongevallen in de haven waren 'slip-and-trip'-ongevallen, waarbij bijvoorbeeld iemand uitgleed over rondslingerend hout of uit een heftruck viel. Bij bijna 31% van de ongevallen ging het om letsels door een verkeerde handeling of beweging bij het behandelen van goederen.

De ernstgraad (de verhouding tussen dagen werkverlet en gepresteerde uren) van de ongevallen daalde vorig jaar met 12%, tot 2,10. De frequentiegraad liep terug met net geen kwart (-24%) tot 56. 2020 wordt een belangrijk jaar. In 2014, toen nog zo'n 1.200 ongevallen gebeurden, had Cepa zich voorgenomen om tegen 2020 het aantal ongevallen te halveren, de ernstgraad op maximaal 1,75 te krijgen en de frequentiegraad terug te dringen tot 50. 'Dat was een redelijk ambitieus plan, waar we nog steeds achter staan. Veiligheid blijft een topprioriteit. Dit jaar is door corona erg atypisch. We hebben nog een half jaar te gaan. We hebben er goede hoop op minstens in de buurt van die doelen te komen', zegt personeelsdirecteur Guy Vankrunkelsven.

(foto © Belga)