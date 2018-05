Nieuws Forse toename van aantal stamceldonoren na 'Gevoel voor Tumor'

Steeds meer mensen bieden zich aan om stamceldonor te worden. Dat meldt het Rode Kruis. Aanleiding is het televisieprogramma Gevoel voor Tumor, dat heel wat emoties losweekt. Toch zijn ziekenhuizen en hulpdiensten niet eenzijdig enthousiast. In de eerste plaats is er nu nood aan donoren van Noord-Afrikaanse origine.