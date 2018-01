Fortengordel 2018: "honderd jaar later"

Zondag 20 mei 2018 organiseert de provincie Antwerpen de 10e editie van de Fortengordel. Met 29 deelnemende locaties is het een topeditie. 24 forten, 3 schansen, het Gunfire Museum en het Mastenbos openen de deuren. De Fortengordel omarmt daarbij verrassende nieuwkomers: fort Ertbrand en het Mastenbos in Kapellen, Fort Haasdonk en de schansen van Schilde en Landmolen in Kruibeke.

Voor de 10e maal organiseert de provincie Antwerpen samen met vele forthouders het jaarlijkse evenement ‘de Fortengordel’. Het is een buitenkans voor het brede publiek. Heel wat forten zijn immers exclusief die dag open. Daarenboven zijn de forten gratis toegankelijk.

“Met dit evenement heeft de provincie Antwerpen de forten bij het grote publiek opnieuw bekend gemaakt. Vorig jaar bezochten maar liefst 12 000 mensen de Fortengordel en met deze bijzondere editie zijn we klaar om minstens evenveel bezoekers te ontvangen”, geeft Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Erfgoed, aan. “Daarnaast heeft de provincie zich de voorbije jaren intensief ingezet om een draagvlak te creëren voor een zinvolle herbestemming van de forten zodat dit bijzondere erfgoed blijft leven.”