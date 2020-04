Forward van Antwerp Giants Belgische Speler van het Jaar

Antwerpen mag dit jaar toch nog dromen van een Ronde van Vlaanderen. Normaal had die vandaag moeten plaatsvinden, maar de wedstrijd is uiteraard uitgesteld door alle perikelen rond het coronavirus. CEO Tomas Van Den Spiegel zei in 'De Zevende dag' op één dat iedereen het erover eens om ze dit jaar nog te laten doorgaan. "Maar op dit moment is het een hypothetische discussie omdat we niet weten wanneer de coronacrisis precies zal eindigen. Wij staan open voor alle scenario's. Nu moeten we gewoon de maatregelen respecteren", zei Van Den Spiegel. "We zijn nog vijf tot zes maanden verwijderd van de uiterste datum (om de Ronde in te plannen, red). Als je ziet waar we vier of vijf weken geleden stonden, dan weet je dat de situatie heel snel evolueert. Maar ik dat we optimistisch moeten zijn." Flanders Classics heeft naast Vlaanderens Mooiste nog een rist andere klassiekers in de portefeuille zoals Omloop Het Nieuwsblad (de enige voorjaarsklassieker die wel kon doorgaan), Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs en Brabantse Pijl. Aan de afgelasting van al die wedstrijden hangt een stevig prijskaartje. Maar volgens Van Den Spiegel beschikt Flanders Classic wel over een financiële buffer. "We zijn als organisatie stabiel genoeg om dit even aan te kunnen", verklaarde hij. "Maar we kijken wel uit naar het moment waarop het wielrennen kan hervatten. De impact is groot voor de iedereen, de teams, de organisatoren."