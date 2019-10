24 opvallende foto's van mensen met een ernstige ziekte zijn vanaf vandaag te zien in de Sint-Pauluskerk. Het is een bijzonder inspirerende expo, want de foto's tonen mensen die vooral kracht uitstralen. De tentoonstelling heet dan ook "Vereeuwigd. Kracht" en trok in Nederland al 40.000 bezoekers. Op de tweede editie in Antwerpen worden ook foto's van Vlamingen en Vlaamse fotografen getoond.