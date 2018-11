Fouad Belkacem tekent cassatieberoep aan tegen intrekking van Belgische nationaliteit

Fouad Belkacem, de vroegere leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium, trekt naar het Hof van Cassatie om de intrekking van zijn Belgische nationaliteit aan te vechten. Dat meldt VTM en wordt bevestigd door zijn advocate Liliane Verjauw.

Het Antwerpse hof van beroep besliste twee weken geleden zijn nationaliteit in te trekken omdat hij ernstig tekortschoot in zijn verplichtingen als Belgisch burger. Welke elementen van het vonnis van het hof van beroep Belkacem wil aanvechten, wil Verjauw nog niet toelichten. 'We moeten nu binnen de maand een memorie opstellen', aldus Verjauw.

Belkacems advocate maakt er geen geheim van dat ze met deze stap alle rechtsmiddelen wil uitputten, zodat zij en haar cliënt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kunnen trekken. Dat kan pas als in eigen land alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. Belkacem zit intussen al vijf jaar achter de tralies. Hij heeft volgens het hof van beroep een 'indrukwekkend' strafrechtelijk verleden: 27 veroordelingen voor de politierechtbank en 9 correctionele veroordelingen (6 door de correctionele rechtbank en 3 door het hof van beroep) voor onder meer diefstal, bedreigingen, vernieling, opzettelijke slagen en verwondingen, weerspannigheid, smaad, racisme, belaging en laster/eerroof. De zwaarste gevangenisstraf kreeg hij in januari 2016, toen hij tot twaalf jaar cel werd veroordeeld als leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium. Hij zit daardoor pas op 25 mei 2027 aan zijn strafeinde.

