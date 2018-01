Fouad Belkacem "ik heb spijt, ik ben een brug te ver gegaan"

Het Grondwettelijk Hof heeft zich vandaag gebogen over de prejudiciële vragen van het Antwerpse hof van beroep in verband met de nationaliteitsafname van Fouad Belkacem.

De veroordeelde leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium woonde de zitting bij, die uit veiligheidsoverwegingen achter gesloten deuren plaatsvond. Zijn advocate verklaarde na afloop dat Belkacem zijn spijt had betuigd en dat hij in België wil blijven. Het Antwerpse parket-generaal wil zijn Belgische nationaliteit afnemen. Belkacem, die in 2016 veroordeeld werd tot twaalf jaar cel, vormt volgens het parket-generaal een 'permanente bedreiging voor de openbare veiligheid' en is 'ernstig tekortgeschoten in zijn verplichtingen als Belgische burger'. Belkacem, die ook nog de Marokkaanse nationaliteit heeft, vroeg het hof van beroep om de vordering af te wijzen.

Het hof besliste eind 2016 dat het alvorens uitspraak te doen eerst nog vier prejudiciële vragen wilde stellen aan het Grondwettelijk Hof, dat zich daar dus vandaag over gebogen heeft. Belkacem stond erop om de zitting bij te wonen en kreeg ook het woord. 'Hij heeft zijn spijt betuigd en erkende dat hij een brug te ver is gegaan. Hij zei voorts dat hij zich Belg voelt en dat hij hier wil blijven, want met Marokko heeft hij geen enkele band. Zijn familie heeft een geschiedenis van vijftig jaar in ons land. Zijn toelichting heeft aan een heel theoretische materie ook iets menselijk gegeven', zegt zijn advocate Liliane Verjauw. Wanneer het Grondwettelijk Hof zijn arrest velt, is niet duidelijk. Volgens Verjauw zou dat wel enkele maanden kunnen duren. De procedure tot nationaliteitsafname wordt daarna verder gezet voor het Antwerpse hof van beroep.