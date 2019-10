Foutief geparkeerde fietsen aan de De Keyserlei opgeruimd

De Stad Antwerpen heeft een grote opruimactie gehouden van foutief geparkeerde fietsen op de De Keyserlei, vlakbij het station.

Ongeveer 70 fietsen werden door de stadsdiensten verwijderd. Zo wil men de wildgroei van foutgeparkeerde tweewielers een halt toeroepen. De fietsen werden voorlopig ondergebracht in de ondergrondse fietsparking daar in de buurt. De mensen die hun fiets komen ophalen krijgen een proces-verbaal en mogelijk een GAS-boete. Later komen andere buurten aan het Centraal Station aan de beurt.