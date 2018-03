Foutief huisnummer doorgegeven

De 57-jarige Roemeense man die gisterochtend dood werd aangetroffen op straat, lag twee uur langer in de kou doordat er een verwarring was met huisnummers.

De politie kreeg donderdagnacht om 4 uur een oproep binnen waarin gezegd werd dat er een persoon op straat lag ter hoogte van de Diksmuidelaan 36. De politie ging ter plaatse, maar vond niets of niemand. Twee uur later was er een gelijkaardige oproep, maar dan voor nummer 336. Blijkbaar was de eerste drie van het huisnummer niet meer zichtbaar. Het is niet uitgesloten dat de eigenaar van dat huis juridisch vervolgd wordt omdat zijn huisnummer niet duidelijk zichtbaar was.