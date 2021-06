Op het Overlegcomité worden de voorwaarden bepaald waaronder we deze zomer mogen reizen. Daar is nu nog veel onduidelijkheid over. Zo zijn de meningen verdeeld over het vereiste aantal prikken om naar België te mogen reizen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke is voorstander voor één prik, aangezien dat een pak meer mensen vrijheid zou geven. Maar Federaal ­minister Frank Vandenbroucke wil extra zekerheid en een volledige vaccinatie met 2 prikken. Ook onze buurlanden en tal van andere EU-lidstaten geven de voorkeur aan een volledige vaccinatie. De knoop wordt morgen doorgehakt.