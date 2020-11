Franse taxiplatform Heetch start in Antwerpen

Het Franse Heetch, concurrent van taxiplatform Uber, start vandaag met zijn taxi-app in Antwerpen. Het bedrijf was eerder al actief in Brussel.

Gisteren raakte bekend dat Heetch zich opmaakte voor een lancering in Antwerpen. 'Wij willen met ons platform onze bijdrage leveren aan een betere mobiliteit in België en dit voor iedereen toegankelijker maken', zegt Maxime Vander Stichele, hoofd van Heetch België, in een persbericht. 'We bieden onze dienst al een paar jaar succesvol aan in Brussel. Deze uitbreiding naar Antwerpen, Gent en Leuven is voor ons een logische volgende stap. Eerder deze week raakte al bekend dat Uber op 9 november van start zou gaan in Vlaanderen.

Heetch is een Franse startup en rijdt ook rond in Frankrijk, Marokko, Algerije en Angola

(foto Instagram Heetch)