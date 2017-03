Franse Tunesiër die over Meir raasde, blijft aangehouden

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van Mohamed R. De Franse Tunesiër werd donderdag opgepakt, nadat hij aan hoge snelheid over de Antwerpse Meir had gereden en daarbij voetgangers in gevaar had gebracht.

Volgens zijn advocaat wilde hij niemand aanrijden en is er van terrorisme geen sprake. Militairen hadden donderdagmorgen een rode Citroën met Franse nummerplaten aan hoge snelheid over de Meir zien rijden. Voetgangers moesten uit de weg springen, maar er vielen geen gewonden. Toen de militairen het voertuig wilden controleren op een kruispunt, negeerde de bestuurder het rode licht en reed hij ervan door. Een snelleresponsteam van de lokale politie kon het voertuig even later lokaliseren op de parking van de Sint-Michielskaai en de bestuurder arresteren.

In zijn auto lagen verschillende steekwapens en een riotgun. Mohamed R. werd een dag later aangehouden voor poging tot moord en slagen en verwondingen in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving. "Die tenlasteleggingen blijven behouden, al heb ik wel de indruk dat het aspect terrorisme wat meer naar de achtergrond is verschoven. Mijn cliënt ontkent dat hij mensen wilde aanrijden en wat ons betreft is er van terrorisme geen sprake", zegt advocaat Raoul Vermeulen. Mohamed R. was volgens hem op zoek naar het ziekenhuis waar zijn vriendin werd opgenomen en was zo bij toeval op de Meir verzeild geraakt. "Dat hij aan hoge snelheid zou gereden hebben, is geen vaststaand gegeven, maar louter en alleen gebaseerd op getuigenverklaringen. De wapens die in zijn auto lagen, wilde hij verkopen. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of ze gebruiksklaar waren of dat het om rommel ging", zegt meester Vermeulen. Hij moet met zijn cliënt nog overleggen of ze in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.