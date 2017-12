Fraude op rijexamen met verborgen camera in Deurne

In het rijexamencentrum in Deurne zijn een man en een vrouw betrapt die probeerden te frauderen tijdens het theoretisch rijexamen. De vrouw had een klein cameraatje verstopt in een kledingstuk en filmde daarmee de vragen. De man zat om de hoek met een laptop waarop hij de antwoorden voor de vrouw aan het opzoeken was. Hij stuurde ze vervolgens aan haar door. Het parket tilt zwaar aan de feiten. Mogelijk houden ze ook verband met fraude in de examencentra in Kontich en Dendermonde. Alles wijst erop dat de man tegen betaling een dienst leverde aan de vrouw. Een onderzoek moet uitmaken hoe de zwendel precies in elkaar zit.

Foto: Google Streetview