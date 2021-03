Fraudezaak rond filmbedrijf Corsan wordt in februari behandeld

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag de fraudezaak ingeleid rond het failliete Antwerpse filmbedrijf Corsan. De bestuurders worden vervolgd voor onder meer oplichting via het taxsheltersysteem en fiscale misdrijven. Ook twee revisoren staan mee terecht. Er werd met alle partijen afgesproken om de zaak op 17 en 24 februari 2022 te behandelen.

Corsan haalde voor zijn filmprojecten miljoen euro's op via het taxsheltersysteem. Zelfstandigen en kmo's en werden gelokt met ronkende namen als Robert De Niro en John Travolta en met de belofte van aanzienlijke rendementen voor hun investering. Het Antwerpse filmbedrijf nam het echter niet al te nauw met de taxshelterwetgeving. Investeerders kwamen in de problemen met de fiscus, omdat ze geen attesten kregen. Corsan werd door de Bijzondere Belastinginspectie onder de loep genomen en ook het parket startte met een onderzoek, omdat er vermoedens van geknoei waren. Zo zouden de budgetten voor de filmprojecten zijn opgeblazen om voor de taxshelter in aanmerking te komen. Corsan werd eind 2016 failliet verklaard.

Meer dan duizend zelfstandigen en kmo's zijn gedupeerd

Meer dan duizend investeerders zijn gedupeerd: zij raakten niet alleen hun investering kwijt, maar moesten ook hun belastingvoordeel terugbetalen dat ze via de taxshelter genoten hadden. Bestuurders Paul Breuls, zijn broer Johan en zijn echtgenote Marie-Louise Vanthilt worden vervolgd voor onder meer schriftvervalsing, oplichting via het taxsheltersysteem, inbreuken op de prospectuswet en fiscale valsheden in de periode 2007 tot 2016. Ook twee revisoren werden samen met hen naar de rechtbank verwezen. Paul Breuls heeft recent een andere advocaat in de arm genomen die voldoende tijd aan de rechtbank vroeg om het lijvige dossier te kunnen voorbereiden. De zaak wordt in februari 2022 behandeld en er worden twee zittingen voor uitgetrokken. Er hebben zich intussen 79 burgerlijke partijen gemeld.