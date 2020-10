Fred Wittig pleit onschuldig voor roofmoord op autohandelaar: “Ik heb de dodelijke schoten niet afgevuurd”

"Ik ben niet de persoon die het wapen vast had en de dodelijke schoten gelost heeft." Fred Wittig (57) staat terecht voor het Antwerpse hof van assisen voor de roofmoord op Steve Huypens uit Schilde. In 2007 werd de autohandelaar vermoord in zijn kantoor. Zijn advocaten pleiten voor de vrijspraak.



"Er zijn te veel losse eindjes die men niet aan elkaar geknoopt krijgt', sprak advocaat Hans Van de Wal tot de jury. Hij somde vervolgens vijftien ongerijmdheden op. Zo vond hij het vreemd dat iemand die de tijd nam om brand te stichten, niet even in de laptoptas had gekeken of de zakken van het slachtoffer had doorzocht waar 16.570 euro cash in stak. "Dat valt niet te rijmen met iemand als Wittig van wie men zegt dat hij altijd zeer voorbereid te werk ging. Onze cliënt staat terecht voor een roofmoord, maar er werd eigenlijk geen buit gemaakt. De feiten lijken dus eerder op een afrekening, maar hij kende het slachtoffer niet en had dus geen reden om hem te doden."

Het telefonie-onderzoek bewijst volgens de verdediging niet zwart op wit dat Wittig ter plaatse was, aangezien de zendmast dekking geeft aan een grote zone. En het feit dat het moordwapen in zijn auto lag, bewijst nog niet dat hij de trekker had overgehaald. "En vergeet niet: in dit dossier zat al iemand zeven maanden onschuldig in de cel. Tegen de zoon van het slachtoffer hadden de speurders twaalf bewijselementen, maar ze bleken ernaast te zitten. En wie zich één keer vergist, kan zich ook een tweede keer vergissen. Wij vinden dat er voldoende gerede twijfel is om Fred Wittig vrij te spreken", zei Van de Wal.

Na de replieken kreeg de beschuldigde Fred Wittig nog het laatste woord. "Het verlies van de familie Huypens treft me zwaar en ik ben niet trots in mijn rol in deze zaak, maar ik ben niet de persoon die het wapen vast had en de dodelijke schoten gelost heeft." De jury trok zich daarna terug om te beraadslagen over de twee schuldvragen.

