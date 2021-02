Vanaf deze week neemt de succesvolle VTM Soap reeks familie z’n intrek in Antwerpen, meer bepaald in de brouwerij Antwerpse Brouw Compagnie, in de Cadixwijk op het Eilandje. In de reeks vestigt de familie Van Den Bossche de activiteiten van Cobrew - de fictieve brouwerij in de reeks - in de gebouwen van de Antwerpse Brouw Compagnie.