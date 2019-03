Free Clinic zet de deuren open

Op zondag 17 maart is het de dag van de zorg. Op die dag kan je een kijkje nemen bij verschillende organisaties in de zorg- en welzijnssector. En dat al voor de achtste keer. Ook Free Clinic vzw aan de Schijnpoortweg in Antwerpen zet de deuren open. Van 14 uur tot 17 uur is iedereen er welkom.

Free Clinic vzw biedt ambulante zorg, preventie, woonbegeleiding en sociale activering voor kwetsbare personen met een drugprobleem in Antwerpen. Op 17 maart kan je kennismaken met het team van Free Clinic, Je leert er meer over hoe het team van Free Clinic stapsgewijs aan de slag gaat met een drugprobleem en tegelijkertijd de schadelijke effecten van druggebruik voor de bredere maatschappij probeert te verminderen.

Bezoekers zijn welkom in het Medisch Sociaal Opvangcentrum en Centrum voor Sociale Activering De Nomaad waar ook de medewerkers van Spuitenruil, Plug-INN, GoiA, PROject, C-Buddy en Adviespunt Verslaving hun werking zullen toelichten.

(Bron en foto : Free Clinic)