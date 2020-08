Een frituur in de Kroonwijk in Merksem kreeg dit weekend overvallers over de vloer.

De onbekenden bedreigden het personeel met een (nep-)vuurwapen en een stroomstootwapen. De politie is karig met commentaar, want er wordt onderzocht of deze overval kan gelinkt worden aan recente overvallen die in de buurt plaatsvonden. Eén verdachte van die voorgaande feiten werd reeds gearresteerd.

(bron Gazet Van Antwerpen - foto Google Street View)