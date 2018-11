Frituur Royerssluis blijft dan toch nog even open

Het frietkot aan het Noordkasteel in Antwerpen dat aanvankelijk eind dit jaar de deuren zou moeten sluiten, kan dan toch nog anderhalf jaar open blijven. Dat is goed nieuws voor de vele havenarbeiders die er vaste klant zijn.



Maar niet voor lang, dus. Want frituur Royerssluis moet wijken voor de verbreding van de gelijknamige sluis. Normaal zouden de werken rond deze tijd beginnen en moest het frituur van Martine en Marc weg. Maar het contract is nu verlengd tot 2020. Het is voor de uitbaters nog onduidelijk of ze na die datum kunnen verhuizen naar een andere locatie in de buurt, daar hopen ze alleszins op. De frituur is er al sinds de jaren zestig.