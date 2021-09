Frituuruitbater had 'geen intentie om Ilse De Meulemeester te doden'

In het najaar staan bij het hof van assisen in Antwerpen vier processen ingepland. De meest in het oog springende zaak is die van Steve Bakelmans (41), die beschuldigd wordt van de moord op studente Julie Van Espen (23) uit Schilde. Hij staat in december terecht. Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019. Ze was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, maar kwam daar nooit aan. Een dag later werd haar bebloede kledij en fietsmand teruggevonden in de omgeving van het Albertkanaal in Merksem. Op camerabeelden in de buurt was een man te zien met haar fietsmand in zijn handen. Hij werd geïdentificeerd als Steve Bakelmans en kon op 6 mei gearresteerd worden. Diezelfde dag werd ook het lichaam van de studente uit het Albertkanaal gehaald. Bakelmans bekende dat hij Julie gedood had, omdat ze zich hevig verzet had toen hij haar wilde verkrachten. De veertiger werd al meermaals veroordeeld. Hij was op vrije voeten in afwachting van een verkrachtingszaak die nog voor het hof van beroep moest komen. De behandeling van het dossier liet echter lang op zich wachten. Bakelmans werd voor die feiten uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling, maar toen was het voor Julie Van Espen al te laat. Op woensdag 8 december wordt de volksjury voor zijn assisenzaak samengesteld. Het eigenlijke proces start op maandag 13 december en zal volgens de planning tot 21 december dureen. Naast de zaak van Steve Bakelmans staan er nog drie andere assisenprocessen op de agenda. Op 15, 16 en 17 september wordt de zaak van Hicham Chaib behandeld. De vroegere rechterhand van Sharia4Belgium-kopstuk Fouad Belkacem wordt beschuldigd van een terroristische moord die in Syrië werd gepleegd. Enkele dagen na de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem dook een IS-filmpje op waarin Chaib de aanvallen verheerlijkt. Op het einde van de video schiet hij een gevangene in een oranje pak tweemaal in het hoofd. De beschuldigdenbank zal tijdens het proces allicht leeg blijven. Chaib is al jaren spoorloos en werd al herhaaldelijk dood verklaard. Hij werd bij verstek naar assisen verwezen. Dimitri Gorris staat van 27 tot en met 30 september terecht voor de moord op Bart Teichmann (38). Het slachtoffer was op 16 juli 2018 tussen gekomen in een ruzie tussen de beschuldigde en zijn ex-vriendin in haar woning aan de Boomsestraat in Niel. Hij kreeg daarbij een messteek in de hals en stierf een dag later in het ziekenhuis. Op 22 november is het de beurt aan Miguel Bouterse, die tijdens een uit de hand gelopen drugsdeal Rolands Brakmanis (47) op 29 september 2017 had doodgeschoten in een woning in Grobbendonk. Hij staat terecht voor moord en zijn proces duurt wellicht tot 26 november. De processen van Chaib, Gorris en Bouterse gingen oorspronkelijk in het voorjaar gevoerd worden, maar door de coronacrisis moesten hun zaken verzet worden naar het najaar.