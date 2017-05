Frontale botsing met brandweerwagen

Een zwaar verkeersongeval gisteravond op de Mechelsesteenweg in Edegem. Daar reed een brandweerwagen -een prioritair voertuig- het kruispunt over. De brandweerauto kwam frontaal in botsing met een wagen die net het kruispunt overstak. Beide voertuigen belandden in de berm. De bestuurster van de personenwagen, een dame uit Mortsel, zat meer dan anderhalf uur gekneld in haar auto. De brandweer moest de vrouw bevrijden uit het wrak. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De bestuurder van de brandweerwagen werd gewond afgevoerd naar een ziekenhuis.