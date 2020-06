Auteur Aster Berkhof is 100 jaar geworden vandaag. Hij is één van de grote Vlaamse schrijvers en schreef boeken zoals: Veel geluk, professor. Zijn archief zal trouwens in het Letterenhuis terecht komen. Berkhof is van de Kempen maar woont al 3 jaar in een rusthuis in Brasschaat. Daar werd vanmiddag zijn verjaardag gevierd.