Fruithoflaan afgesloten door problemen ondergrondse parking

De staking van de drie vakbonden tegen de vermeende privatisering verstoort ook tijdens de namiddag en avond de dienstverlening van De Lijn in heel Vlaanderen.Globaal gezien rijdt op dit moment zo’n 40% van alle chauffeurs van De Lijn (exclusief onderaannemers). De meeste hinder vindt nog steeds plaats op de stadsnetten en de tramnetten. Dit is de laatste update. De situatie zal de rest van de dag nagenoeg ongewijzigd blijven. Morgen verloopt de dienstverlening weer normaal. Voor details en een volledig overzicht van de hinder kunnen de reizigers nog steeds terecht op onze website www.delijn.be Situatie Antwerpen Ook na de wissel van de shift deze middag blijft de dienstverlening sterk verstoord in de hele provincie Antwerpen. Globaal gezien rijdt momenteel een derde van de bussen. In de Kempen is ongeveer de helft van de bussen aan de rijden, in de regio Turnhout slechts een kwart. In het noorden van de provincie is ongeveer een derde uitgereden. In Mechelen houden reizigers best rekening met sterke hinder aangezien daar slechts een kwart van de bussen rijdt. En ook in de stad Antwerpen rijden nog steeds weinig bussen en trams: een kwart van de trams en de stadsbussen is uitgereden.