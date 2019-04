De volgende nachten beloven bijzonder koud te worden, met zelfs kans op vorst. En dat is slecht nieuws voor de fruittelers. De appel- en perenbomen staan volop in bloei, en vriestemperaturen kunnen dan veel schade berokkenen. Een van die ongeruste telers is Guido uit Broechem. Hij hoop dat zijn oogst het overleeft.