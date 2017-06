Fruittelers zijn tot 50% van hun oogst kwijt door nachtvorst

De nachtvorst in april heeft toch schade aangericht bij de fruittelers uit onze regio.



Enkele maanden geleden gingen de temperaturen plots tot 4 graden onder de min. De fruitbloesems die toen nog in volle bloei stonden zijn daardoor in gevaar gekomen. Een fruitteler uit Ranst heeft ons toevertrouwd dat hij maar liefst 50 procent van zijn oogst kwijt is. Net als zijn collega's kan hij waarschijnlijk wel rekenen op steun van het Rampenfonds maar daar is nu nog geen duidelijkheid over. En ook wanneer de financiële compensatie definitief toegekend is moeten de gedupeerden geduld uitoefenen. Want de uitbetaling laat meestal een jaar op zich wachten