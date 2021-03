Nieuws "Frustrerend voor iedereen, maar zomer zonder zorgen blijft het doel"

Goedeavond, welkom. Een paaspauze van vier weken. Die moet ervoor zorgen dat we de coronapandemie weer onder controle krijgen. Dat heeft het Overlegcomité beslist. En dat houdt dus weer enkele nieuwe maatregelen in. We overlopen ze even kort.