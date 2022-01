In Loenhout ging vandaag de Azencross door. Normaal een cross waar het veldrijden bijna bijzaak is, en heel Loenhout alles geeft in de feesttent. Maar dit jaar waren supporters niet toegelaten, en dus werd het een stille dag in de gemeente. Al waren er toch enkele gelukkigen op de Brechtseweg. Het parcours loopt door hun straat, en zo hadden zij voor 1 keer echte vip-plaatsen.