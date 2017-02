FT Antwerpen maakt gehakt van Lier

Antwerp Giants weet weer wat winnen in eigen huis is. Na drie opeenvolgende thuisnederlagen konden de Giants tegen Leuven wel de punten thuishouden. Een geweldige prestatie leverden de troepen van Roel Moors zeker niet af, maar er werd dus wel gewonnen. 93 - 81. De Giants blijven door de zege op de tweede plaats in de stand.