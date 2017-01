Fuifcongres voor evenementorganisatoren

De gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel organiseren op 4 februari een fuifcongres. Alle evenementorganisatoren uit deze drie gemeenten worden uitgenodigd voor workshops over het organiseren van fuiven. Onder andere politie en brandweer zijn aanwezig om informatie te geven over veiligheid.

Zaterdag 4 februari organiseren de jeugddiensten van Essen, Kalmthout en Wuustwezel een gratis Fuifcongres voor alle organisatoren, i.s.m. Politiezone Grens, Brandweer Zone Rand, JH Govio en het JACpunt. Het Fuifcongres gaat door in GC Blommaert, Gemeentepark 22 van 12 tot 17 uur. Vanaf 12 uur is iedereen welkom voor een gratis lunch, nadien is er keuze uit twee maal vier workshops en wordt er afgesloten met een speeddate met relevante fuifactoren.

“Wij zijn blij dat er zoveel fuiven worden georganiseerd door onze verenigingen.”, staaft schepen van jeugd, Kris Van Looveren. “Om onze verenigingen extra te ondersteunen organiseren we samen met Kalmthout en Essen om de drie jaar een fuifcongres. Een namiddag boordevol interessante tips en tricks, en dit jaar zelfs een event screening met Peter Decuypere van I love techno. Zo willen we extra ondersteuning bieden aan onze verenigingen.”, laat de schepen weten.

De vier workshops zijn de volgende:

Fuiven van A tot Z: alles wat je moet weten als je een fuif organiseert, basisinfo voor beginnende organisatoren, maar kan ook interessant zijn voor anciens om alles nog eens op te frissen.

Promo – social media: promo gaat verder dan affiches en flyers. Hoe maak je optimaal gebruik van sociale media om jouw evenement in the picture te zetten?

Event safety: politie en brandweer slaan de handen in elkaar voor een interactieve workshop over veiligheid op jouw evenement. Onmisbaar voor elk feestje!

Event screening: Peter Decuypere (I love Techno) komt drie evenementen (eentje uit elke gemeente) van top tot teen screenen. Hij bekijkt het totaalconcept en heeft daar zonder twijfel veel goeie tips bij om jouw evenement in de kijker te zetten en nog origineler te maken.

Iedereen kan deze workshop volgen, ook als jouw evenement niet geselecteerd is. De tips zijn algemeen nuttig. Om hiervoor geselecteerd te worden, moet je op voorhand je evenement even voorstellen.

Het Fuifcongres is een aanrader voor alle organisatoren, bijvoorbeeld ook de oudste leden van een jeugdvereniging of jongeren uit het 5de en 6de middelbaar die hun schoolfuif organiseren.

Het is noodzakelijk in te schrijven. Volg het Facebook-evenement ‘Fuifcongres 2017’ voor alle info hierover.