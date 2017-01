Fusie in het Antwerps voetbal in de maak?

Komt er één fusieclub in Deurne? Als het van de voorzitter van Rochus Deurne afhangt, alvast wel. Hij wil samengaan met Tubantia Borgerhout en Olympic Deurne. Volgens hem hebben de drie clubs apart niet echt een toekomst, ook al hebben ze alledrie een grote traditie. Want tegenwoordig lopen de kosten hoog op.

De voorzitter van Rochus heeft zelfs al een naam in gedachten: TOR (Tubantia - Olympic - Rochus). Hij zou het mooi vinden dat wanneer Rochus 100 jaar wordt (in 2020 is dat), het mogelijk zou zijn om een nieuwe fusieclub op te starten.

Meer hierover in ons avondnieuws.