Fusie in het Antwerpse basketbal

Goed nieuws van hockeyclub Dragons. De club uit Brasschaat heeft zich geplaatst voor de final four van de Euro Hockey League. Dat is de belangrijkste Europese clubcompetitie. Dragons was gisteren duidelijk een maatje te groot voor het Franse Racing Club. 5-1 werd het. En het ticket voor de laatste vier was dus binnen. En die final four wordt heel erg bijzonder voor Dragons, want de competitie vindt op 3 en 4 juni plaats in Brasschaat, op de terreinen van Dragons. Misschien zit er dus nog wel meer in voor de Belgen. Ze nemen het dan op tegen het Duitse Rot-Weiss Keulen.