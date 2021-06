Landbouwbedrijven in en om Zwijndrecht zijn ongerust over het grondwater dat ze gebruiken. Mogelijk zit er te veel van het schadelijke PFOS in. Voor fruitteler Frans Verhelst zou dat een drama betekenen. Frans verbouwt en verkoopt jaarlijks 200.000 kilo appelen en peren. Z'n fruitbomen staan in een zone vlakbij de 3M-fabriek, maar toch hoopt hij te kunnen blijven oogsten en verkopen. De Boerenbond vraagt alvast een tussenkomst van de Vlaamse overheid in het geval landbouwers extra kosten moeten maken.