Ga zonnebloemen plukken in Kontich

Voor de allereerste keer organiseert Kontich een zonnebloempluk in de gemeente. Zaterdag kunnen inwoners tussen 11 en 16 u zonnebloemen gaan plukken aan het zonnebloemveld achter het nieuw speelterrein in Waarloos. Iedereen is welkom. Deelname is gratis en inschrijven is niet nodig.



Schepen voor Groenvoorziening Wim Claes (Open VLD) vertelt: “Sommige inwoners merkten het misschien al op. Er staat momenteel een veld aan zonnebloemen in bloei aan het nieuwe speelterrein achter het kinderdagverblijf ’t Wisterke in Waarloos. Zonnebloemen staan symbool voor de zomer. Omdat die nu stilaan op zijn einde loopt, willen we onze inwoners de kans geven om nog even de zomer in huis te halen door hen deze mooie zonnebloemen te schenken. Zo kunnen we een bloemenpracht verspreiden over heel onze gemeente”.



Stefan Vercammen, verantwoordelijke groendienst vult aan: “Om een zonnebloem op vaas te zetten, kan je ze best plukken wanneer ze net in bloei staan. Dat is nu. We raden inwoners aan om iets mee te brengen waarmee ze de zonnebloem kunnen afknippen of –snijden. De bloem kan best schuin afgesneden worden zodat ze gemakkelijk water kan opnemen en verder kan bloeien. We vragen tevens om zorgzaam met het zonnebloemveld om te gaan: vertrappel geen bloemen en neem enkel de bloemen mee die je echt kan gebruiken. Ook vragen we om te voet of met de fiets te komen want het aantal parkeerplaatsen in de buurt is beperkt”.