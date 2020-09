Nieuws Gaat u de corona-app downloaden?

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Vanaf vandaag kan iedereen op z'n smartphone de app CoronAlert installeren. Die zal je dan waarschuwen wanneer u in contact bent geweest met iemand die besmet is. Of omgekeerd, als u zelf besmet bent, krijgt wie in uw buurt was via de app een waarschuwing. Het is een aanvulling op de contactopsporing. Maar gaat u de app ook downloaden? Die vraag stelden we vandaag aan de man in de straat.