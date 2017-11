Gabriël Theunisbrug: start voorbereidende werken

In het weekend van 16 en 17 december worden de eigenlijke leidingen door de doorgang getrokken. Om dit te kunnen doen wordt de Vaartkaai tijdens dit weekend afgesloten voor alle verkeer, ook voor het fietsverkeer. Ook de nieuwe brug van den Azijn wordt in dit weekend op zijn plaats gezet.

Duvelshoek onderbroken van 27 november tot 22 december 2017

Tijdens de werken is de Duvelshoek, tussen de inrit van de parking van Gamma tot aan het kruispunt met de Eugeen Meeusstraat, onderbroken voor het verkeer.

Verkeer kan via de Bredabaan, de Deurnsebaan en de Glasstraat de Vaartkaai bereiken.

De Eugeen Meeusstraat blijft bereikbaar vanop de Vaartkaai

Fietsers kunnen via de Eigenheerdstraat de Vaartkaai bereiken

Voetgangers kunnen via de Theunisbrug en de trappen de Vaartkaai bereiken.

Vaartkaai afgesloten weekend 16 en 17 december

Vanaf vrijdagavond 15 december, 21.00 uur, wordt de as Carrettestraat - Vaartkaai ter hoogte van het kruispunt met Duvelshoek afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. In dit weekend worden de leidingen onder het kanaal door getrokken.

Als de weersomstandigheden het toelaten wordt in dit weekend de nieuwe brug van den Azijn op zijn plaats gezet. Hierdoor is de Vaartkaai ter hoogte van de brug van den Azijn eveneens volledig afgesloten voor alle verkeer. Op maandagochtend 18 december is de Vaartkaai op alle plaatsen terug open voor het verkeer.

(bericht en foto : Stad Antwerpen - district Deurne / Merksem)