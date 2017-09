Gaia haalt geen gelijk bij Raad van State

De Raad van State heeft gisteravond nog de vordering verworpen die Gaia eerder op de dag had aangespannen tegen de erkenning van een Antwerps slachthuis door het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen).

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch stelt wel dat er allicht nog juridische stappen komen om te voorkomen dat het slachthuis ook volgend jaar tijdens het Offerfeest actief kan zijn. Gaia argumenteerde onder meer dat het FAVV een erkenning had gegeven voor een slachthuis dat alleen tijdens het Offerfeest zal worden gebruikt en dus de facto een tijdelijke slachtvloer zou zijn, terwijl onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet langer toegelaten is.

Een soortgelijke procedure werd eerder al door de rechtbank in Brussel afgewezen, toen omdat het FAVV de vergunning nog niet verleend had en de rechtbank niet op de feiten wilde vooraflopen. De vergunning kwam er uiteindelijk pas woensdag, waarna Gaia nog snel een procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid in kortgeding aanspande bij de Raad van State. Nu wijst ook de Raad van State de vordering van Gaia af. "We hebben een slag verloren maar het arrest van de Raad van State heeft ons hoe dan ook flink wijzer gemaakt", stelt Vandenbosch. "De strijd is dan ook lang niet gestreden. We zullen ons met onze raadsmannen beraden over verdere stappen ten gronde, die ertoe moeten leiden dat er volgend jaar in de Lange Lobroekstraat in Antwerpen geen schapen meer onverdoofd ritueel geslacht worden.