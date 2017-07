Gaia : "Maak van dierenwelzijn een grondwettelijke plicht"

De Gaia-karavaan trekt de komende weken langs 12 verschillende steden en nodigt iedereen op een originele en ludieke wijze uit om masaal de petitie 'dierenindegrondewet' te tekenen.

Volgens een Ipsos-enquête is 87% van de Antwerpenaren voor de verankering van dierenwelzijn in de grondwet. Vandaag staat Gaia aan de Meir om iedereen de petitie te laten ondertekenen. Aan de GAIA-stand staan stemhokjes waar iedereen zijn stem op papier kan uitbrengen en vervolgens deponeren in een speciale urne. De GAIA-belleman roept iedereen op om massaal te komen stemmen. GAIA wil de steun van zoveel mogelijk burgers krijgen omdat de dierenrechtenorganisatie van oordeel is dat de bescherming van dieren een fundamentele waarde van de Belgische maatschappij is die door de hoogste instanties moet erkend worden. De zorg voor dieren – een categorie van bijzonder kwetsbare levende wezens – moet een grondwettelijke basisplicht van onze staat, zijn instellingen en burgers worden. Stemmen kan ook online via www.dierenindegrondwet.be.