Gaia opent gratis telefoonlijn voor vragen over huisdieren in tijden van de coronacrisis

Ook voor uw huisdieren zijn het verwarrende tijden. Dierenrechtenorganisatie GAIA opent daarom vandaag een telefoonlijn waarop u terecht kan met al uw vragen over dieren en Corona.

Doordat iedereen nu in z'n kot moet blijven, hebben huisdieren plots meer gezelschap en is de routine wat zoek. Honden of katten zijn gewoontedieren en kunnen zich daardoor anders gaan gedragen. Op het gratis nummer 0800/53335 kan u ook terecht met al uw Coronavragen, want sinds vorige week bekendraakte dat er ook een kat besmet was met Covid-19, hebben veel dierenbaasjes vragen. Die kan u dus stellen op dit nummer 0800/53335

(foto Pixabay)