Gaia roept op om samen te komen aan justitiepaleis om 'het leven van katje Lee te redden'

Gaia doet via Facebook een oproep om - met de nodige aandacht voor de coronamaatregelen - samen te kopen aan de rechtbank van eerste aanleg om Selena Ali te steunen en het leven van katje Lee te redden.

Hieronder de oproep:

Kom om 11 uur naar de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen en help ons Lee redden! Laten we massaal tonen dat we deze houding van het FAVV niet pikken en onze steun betuigen.



Ook met 1,5 m afstand kunnen we tonen dat onze maatschappij veel dierenvrienden kent!



Het Federaal Voedselagentschap stopt hun heksenjacht naar katje Lee niet. Vandaag om 11 uur voor de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen eist het FAVV in kortgeding maar liefst 5.000 euro per uur dat Lee niet afgegeven wordt.