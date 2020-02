Ganzenrijders trekken zich niets aan van de storm

De ganzenrijders zijn dit weekend weer uitgereden. Zij trokken zich niks aan van de storm. Want gansrijden, ja, dat is hét evenement van het jaar in de Polder. En dan kan wat wind de deelnemers en hun fans niet deren. Vandaag was het zo ver in Berendrecht, Zandvliet en hier in Stabroek. De ruiters probeerden er traditiegetrouw de kop van de gans af te trekken. Wie wint, mag zich koning noemen en is eigenlijk vooral de held van de ganzenrijdersgemeenschap. Het feest duurt dan altijd tot in de late uurtjes.