GAS-boete om bejaarde te helpen dan toch kwijtgescholden

Een moeilijk te been zijnde bejaarde helpen, wordt dan toch niet beboet. Antwerpenaar Erik Van Malder is opgelucht dat zijn GAS-boete is kwijtgescholden. Hij was in februari een vriend met een rollator gaan afzetten, en dat bleek niet volgens de regels.

Erik was in pre-coronatijden zijn vriend Jean, die zorgbehoevend is en zich moet behelpen met een rollator, tot aan het nieuwe zorgcentrum in de Cadixwijk gaan brengen. Even later zat er een GAS-boete in zijn bus. Hij was het woonerf aan het Schengenplein opgereden en in een verkeersvrije zone terecht gekomen. Erik kloeg de situatie aan, en krijgt nu gelijk.