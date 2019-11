Vandaag is een schip met reuzenkranen aangekomen in Antwerpen. Deze kranen zijn bestemd voor PSA en zullen op kaai 913 tegen de Nederlandse grens geïnstalleerd worden. Antwerpen beschikt vanaf vandaag over de grootste kranen ter wereld. Ze werden gebouwd in China en per schip naar Antwerpen gebracht. Ze hebben een hijshoogte van 52 meter en reiken 70 meter ver, zo kunnen ze een schip van 26 rijen containers lossen. Via PSA ontvingen we dit timelapse filmpje