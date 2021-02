GAS-boetes voor wildplassen, hondenpoep en sluikstort

Het wijkteam van de Unolaan heeft gisteren in Deurne Noord een actie gehouden tegen sluikstort en andere vormen van overlast.

Ze kregen een auto in de gaten die de industriezone binnen reed. Aan de Merksemsesteenweg stopte de bestuurder en hij gooide allerhande materiaal vanuit de koffer op de grond. Tegen de man werd een GAS-boete opgesteld. Wat later kwamen twee wandelaars in beeld die hun hond z'n behoefte lieten doen. Ze stonden erbij, keken ernaar en vertrokken zonder het kakje in een zakje te doen. De eigenaar werd geïdentificeerd en kreeg de opdracht om de hondenpoep toch op te kuisen en een GAS-boete. Aan de Lakborslei, in het zicht van schoolgaande jeugd, was iemand aan het wildplassen. Het wijkteam stelde ook 26 overtredingen vast waarvoor de bestuurders een onmiddellijke inning krijgen en 12 parkeerovertredingen