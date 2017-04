Gaslek in appartementsgebouw aan Frankrijklei

Gisteravond werd in een appartementsgebouw op de Frankrijklei een sterke gasgeur waargenomen. Alle bewoners van het appartementsgebouw met zeven verdiepingen moesten hun woning verlaten. De Antwerpse brandweer controleerde de gaswaarden die effectief te hoog bleken. De politie stelde een perimeter in, zodat de brandweer haar werk kon doen. De gastoevoer werd afgesloten en het gebouw werd verlucht. Er raakte niemand gewond. Niet veel later konden de bewoners terug naar hun woning, eens het gevaar geweken was.