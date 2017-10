Vanochtend is een gaslek ontstaan in de Jozef De Bomstraat. De straat is daarom afgesloten voor het verkeer.

De studeten van de Thomas More-hogeschool werden geëvacueerd. In 2 kelders in de buurt was er een gasophoping. De brandweer kijkt ook na of er nog bij andere kelders in de buurt een gasophoping is.

De Anselmostraat en de Sanderusstraatzijn intussen weer vrij voor verkeer, de Jozef de Bomstraat blijft afgesloten.