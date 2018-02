Gaslek in Niel : 40 woningen ontruimd

Vanochtend werden in Niel 40 woningen ontruimd na een gaslek. Het rampenplan werd even afgekondigd, maar intussen is het lek gedicht en kan iedereen weer naar huis.

Rond half 11 ontstond door graafwerken een gaslek in de Emiel Dewittstraat in Niel. Volgens de brandweer was er een reële kans op een ontploffing en daarom werden de woingen in de onmiddellijke omgeving ontruimd. De bewoners werden opgevangen in het gemeenthuis. Ondertussen is het lek gedicht en mag iedereen terug naar huis.

(foto : Google Maps)