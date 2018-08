Gastvrij Boechout niet tevreden over halvering opvangplaatsen asielzoekers

Het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in Boechout wordt begin volgend jaar gehalveerd en dat is niet naar de zin van een 30-tal inwoners van de gemeente. Zij schreven een open brief naar Theo Francken.

De staatssecretaris voor asiel en migratie wil in heel het land 4.000 opvangplaatsen van lokale opvang-initiatieven schrappen. En dat is niet naar de zin van 30 mensen die zich verzamelen onder de noemer Gastvrij Boechout. In de gemeente verdwijnen 10 van de 21 opvangplaatsen. Volgens Gastvrij Boechout is een menselijk onthaal van vluchtelingen de beste manier om illegale mensensmokkel tegen te gaan. En ze zeggen voor de asielzoekers een grote hulp te zijn bij de opbouw van een menswaardig bestaan.