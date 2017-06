Gazon sproeien en auto wassen mag weer vanaf zaterdag

Het wijkteam van de politie in Borgerhout is onderbemand. Dat zeggen Borgerhoutse jeugdwerkorganisaties. Het team moet regelmatig bijstand vragen van collega's van buiten Borgerhout, en die hebben geen voeling met de jongeren uit de buurt. Maar de jeugdorganisaties willen ook in eigen boezem kijken, morgen plannen ze alvast een overleg met de politie en de zogenaamde buurtvaders, en ook de burgemeester is uitgenodigd.