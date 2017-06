Wie weinig geld heeft en op zoek is naar een betaalbaar huis in Antwerpen, kan zich voortaan een kluswoning aanschaffen. Dat is een gloednieuw concept van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. Die biedt oude woningen uit haar patrimonium aan in erfpacht. Wie het aankoopt, moet in ruil wel zelf het huis renoveren.