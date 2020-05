'Gebruik e-sigaret is schadelijker dan gedacht'

De e-sigaret wordt vaak gebruikt om te stoppen met roken, maar de elektronische sigaret is schadelijker dan gedacht.

'Een e-sigaret mist veel van de giftige verbrandingsproducten van tabak, maar in de damp komen wel schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine en propyleenglycol, en (sporen van) giftige en carcinogene stoffen, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid', schrijft het kennisinstituut dat voor het onderzoek verschillende wetenschappelijke studies naast elkaar heeft gelegd. Hoe schadelijk de e-sigaret echt is, denkt Trimbos overigens pas over tientallen jaren te weten, 'omdat longziekten, hart- en vaatziekten en kanker vaak decennia nodig hebben om zich te ontwikkelen.' Maar uit voorzorg moet het gebruik van de rookwaar worden ontmoedigd, luidt het advies. Verder meldt Trimbos dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de e-sigaret voor jongeren een 'opstapproduct' is naar gewone sigaretten. 'Jongeren vinden vooral de vele smaakjes - zoals bijvoorbeeld mojito en kaneel - aantrekkelijk. Daarnaast is het product makkelijk verkrijgbaar en relatief goedkoop.'

